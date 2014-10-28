中国政治：四中全会提出180多项对依法治国具有重要意义的改革举措--主席

路透北京10月28日 - 中国国家主席习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话时指出，要把党的十八届四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，纳入改革任务总台账，一体部署、一体落实、一体督办。

中国政府网援引他的话称，党的十八届四中全会通过了全面推进依法治国的决定，与党的十八届三中全会通过的全面深化改革的决定形成了姊妹篇。要实现立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革发展需要。

习近平指出，科学立法是处理改革和法治关系的重要环节。在研究改革方案和改革措施时，要同步考虑改革涉及的立法问题，及时提出立法需求和立法建议。实践证明行之有效的，要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的，要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规，要及时修改和废止。要加强法律解释工作，及时明确法律规定含义和适用法律依据。

上周四闭幕的中国中共十八届四中全会发布公报，但决定全文尚未发布。

公报明确了全面推进依法治国的六大任务,提出优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度 。