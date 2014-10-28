中国新债：进出口行周五发至多160亿元三期债，含六个月、三年和10年

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海10月28日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(31日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期债券，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年增发和10年新发品种各为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债分别为该行今年第74、75和76期债券，其中三年品种为今年第68期 增发债。具体发行条款如下：
74期 75期 76期
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招标规模上限 60亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 六个月贴现 三年固息 10年固息
(今年第68期增发)
招标时间 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00
中标方式 单一价格中标 单一价格中标 单一利率中标
起息日 11月4日 10月21日 11月4日
缴款日 11月4日 11月4日 11月4日
分销期 10/31-11/4 10/31-11/4 10/31-11/4
上市日 11月6日 11月10日 11月10日
基本承销额 无 无 无
发行手续费 无 0.05% 0.15%
-----------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。