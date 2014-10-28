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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 12:37 BJT

中国新债：进出口行周五发至多160亿元三期债，含六个月、三年和10年

路透上海10月28日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(31日)在银行间债市招标发行至多160亿元人民币三期债券，其中六个月贴现品种发行上限为60亿元，三年增发和10年新发品种各为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债分别为该行今年第74、75和76期债券，其中三年品种为今年第68期 增发债。具体发行条款如下：

74期 75期 76期

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招标规模上限 60亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 六个月贴现 三年固息 10年固息

(今年第68期增发)

招标时间 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00

中标方式 单一价格中标 单一价格中标 单一利率中标

起息日 11月4日 10月21日 11月4日

缴款日 11月4日 11月4日 11月4日

分销期 10/31-11/4 10/31-11/4 10/31-11/4

上市日 11月6日 11月10日 11月10日

基本承销额 无 无 无

发行手续费 无 0.05% 0.15%

-----------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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