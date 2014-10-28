《热点透视》意大利银行业败走压力测试，总理伦齐或可借机推进改革

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军

路透伦敦10月27日 - 意大利银行业在欧洲央行的压力测试中遭遇滑铁卢，或许对意大利总理伦齐(Matteo Renzi)来说也有可取之处。九家意大利银行未能通过压力测试，意大利央行对此提出抗议。但是对于高举改革大旗的伦齐，这可能并非抱怨的时候，而是推进改革的契机。

意大利曾期待在欧洲央行的全面压力测试中能表现良好。该国银行业在不良贷款的分类方面一直比欧洲其他国家更加严格，而且Intesa等大型银行也资本充足。然而，结果却令人堪忧：在全欧洲有25家银行未能达标，其中就有九家意大利银行。意大利西雅那银行(Banca MPS) 深陷困境，在严重经济压力的“逆境”测试中，存在21亿欧元资本缺口。

意大利央行表示，这种逆境场景对该国“不利”。一位央行委员表示，测试前提是出现三年的衰退，这种情况“基本不可能”发生。不过，要是说逆境场景对意大利不利，那也是因为低增长和通缩的基准案例过于悲观。意大利逆境测试与基准之间的差距，并没有欧元区平均水平与后者的差距大。

意大利银行业受到了冲击，有助于伦齐对经济重新洗牌。意大利银行业部分是受累于现状，经济羸弱滋生了大量不良贷款，也令贷款增长疲弱。伦齐要想成功需要全方位的支持，而工会正威胁对他提出的就业改革发动全面罢工。

测试结果糟糕，也说明有必要进行全面银行业改革。西雅那银行表现差劲源于治理不善和股东(当地一个慈善基金会)经营失策。伦齐可以抓住这个契机，推进治理改革，增进银行责任心。举措可能包括逼迫基金会出售银行股份，并吸纳共同基金参与合股。