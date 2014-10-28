中国经济：马云、李彦宏和马化腾名列福布斯中国富豪榜前三

路透上海10月28日 - 2014年度福布斯中国富豪榜周二宣布，中国互联网企业家成为今年榜单上的焦点，前三甲分别是阿里巴巴 董事长马云、百度 首席执行官（CEO）李彦宏及腾讯 董事会主席马化腾这三位网络界名人。

福布斯新闻稿称，财富超过10亿美元的中国富豪今年出现大幅增长，从一年前的168人 增至今年的242人。

阿里巴巴的上市使得马云今年首次摘得中国首富桂冠，其净资产也从去年的71亿美元升至今年的195亿美元。而百度股票今年屡创新高，使得李彦宏的净资产从去年的111亿美元增至今年的147亿美元。

马化腾的财富从去年的102亿美元增至今年的144亿美元，排名也从去年的第五升至第 三。借助网络游戏创造的丰厚利润，马化腾将腾讯公司打造成了一家科技巨头，进而又通过即时消息等各种免费服务来推广其游戏。腾讯的即时通信服务微信吸引了近4.4亿用户。

还有两位IT界企业家跻身今年中国富豪榜前十。智能手机生产商小米科技创始人、董事长雷军以91亿美元排名第八。而京东商城 5月在纳斯达克成功上市，这家在线购物网站的董事长兼CEO刘强东也以71亿美元的净资产攀升至榜单第十位。

而中国传统行业的富豪，比如房地产业，则度过了颇具挑战性的一年。在中国房地产开 发商步履维艰的这一年，去年的首富、大连万达集团董事长王健林，排名下滑三个位次，降至第四名。其净资产从141亿美元缩水至132亿美元。饮料企业娃哈哈集团董事长宗庆后的名次也有下滑，虽然其净资产保持在110亿美元不变，其名次滑至第六。

汉能控股集团董事局主席李河君以130亿美元排名第五，有色金属企业正威集团董事局主席王文银以100亿美元名列第七，美的集团创始人何享健以71亿美元列第九位。

福布斯的富豪榜来自富豪家族及个人、证券交易所、分析师、非公开数据库和其他来源的持股情况及财务信息，净资产数据根据10月10日收盘价及汇率计算得出。非上市公司的财富则是根据财务比率及与相似上市公司进行比较而得出。