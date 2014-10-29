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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 11:51 BJT

澳洲经济指标总览--10月29日

经济指标                 时段      最新值       前月(季)   下次公布时间
                                                                        值  
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                  11月4日
 商品及服务收支(亿澳元)                    8月         逆差7.87  逆差13.59         
     出口(较前月)                                           -2%        +1%         
     进口(较前月)                                           -3%       持平         
                                                                                   
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                            11月4日
       (较前月)                            8月            +0.1%      +0.4%         
                                                                                   
 就业市场(经季节调整)                                                           11月6日
 就业人口(较前月变动,万人)                 9月            -2.97      +12.1         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +2.16      +1.43         
 失业率                                                    6.1%       6.1%         
 就业参与率                                               64.5%      65.2%         
                                                                                   
 消费者物价指数(CPI)                                                         2015年1月28日
 总体CPI(较前季)                          第二季          +0.5%      +0.5%         
     (较上年同期)                                         +2.3%      +3.0%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.4%      +0.8%         
     (较上年同期)                                         +2.5%      +2.8%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.6%      +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.6%      +2.6%         
                                                                                   
 国际贸易价格指数                                                              10月30日
 进口物价(较前季)                         第二季          -3.0%      +3.2%         
 出口物价(较前季)                                         -7.9%      +3.6%         
                                                                                   
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                              12月2日
 经常帐收支                               第二季        赤字137     赤字78         
 商品与服务贸易收支                                   逆差46.91  顺差25.67         
                                                                                   
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                           12月3日
     (较前季)                             第二季          +0.5%      +1.1%  
     (较上年同期)                                         +3.1%      +3.5%  
 (完)
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