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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 13:48 BJT

中港个股：农行新加坡分行与星展银行海外完成首笔人民币对坡元直接交易

路透北京10月28日 - 中国第三大银行--农业银行 新加坡分行周二与星展银行在海外市场完成首笔人民币对新加坡元直接交易。

农业银行新闻稿称，该行为首批人民币对新加坡元直接交易做市商，新加坡分行是农行在东南亚地区的重要支点，能够持续为海外市场提供人民币对新加坡元交易流动性。

农行表示，此次推进人民币对新加坡元直接交易，将进一步降低交易汇兑成本，简化操作手续，促进双边贸易和投资便利化；在有利于加强两地金融合作的同时,进一步促进人民币国际化的发展。

中国央行周一表示，于10月28日在银行间外汇市场开展人民币对新加坡元直接交易。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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