中港个股：农行新加坡分行与星展银行海外完成首笔人民币对坡元直接交易

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透北京10月28日 - 中国第三大银行--农业银行 新加坡分行周二与星展银行在海外市场完成首笔人民币对新加坡元直接交易。
农业银行新闻稿称，该行为首批人民币对新加坡元直接交易做市商，新加坡分行是农行在东南亚地区的重要支点，能够持续为海外市场提供人民币对新加坡元交易流动性。
农行表示，此次推进人民币对新加坡元直接交易，将进一步降低交易汇兑成本，简化操作手续，促进双边贸易和投资便利化；在有利于加强两地金融合作的同时,进一步促进人民币国际化的发展。
中国央行周一表示，于10月28日在银行间外汇市场开展人民币对新加坡元直接交易。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选