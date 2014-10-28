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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 14:15 BJT

国际油市：布兰特原油跌向85美元，因供应充足且油价预估下调

0545 GMT，布兰特原油12月合约 走低0.63美元，报每桶85.20美元；周一收低0.30美元。

美国原油12月合约 下跌0.38美元，报每桶80.62美元。近月合约周一盘中一度触及79.44美元，为2012年6月以来最低。

美国原油分析图表

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布兰特原油分析图表

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鉴于供需失衡已致使布兰特原油价格自6月中以来的高点挫跌逾30美元，OPEC下月在维也纳的会议，将是数年来最重要的会议之一。

沙特(沙乌地)阿拉伯、伊朗和科威特等部分OPEC成员国已指出，OPEC不太可能减产以支撑油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 于春红)
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