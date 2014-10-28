国际油市：布兰特原油跌向85美元，因供应充足且油价预估下调

欧股业绩：爱立信第一季营业亏损123亿瑞典克朗，预估为亏损120亿
路透斯德哥尔摩4月25日 - 瑞典移动电信设备制造商爱立信周二报告称，第一季营业亏损略微高于预期，2016年的行业趋势和移动宽带业务组合在2017年料将持续。
0545 GMT，布兰特原油12月合约 走低0.63美元，报每桶85.20美元；周一收低0.30美元。
美国原油12月合约 下跌0.38美元，报每桶80.62美元。近月合约周一盘中一度触及79.44美元，为2012年6月以来最低。
美国原油分析图表
布兰特原油分析图表
鉴于供需失衡已致使布兰特原油价格自6月中以来的高点挫跌逾30美元，OPEC下月在维也纳的会议，将是数年来最重要的会议之一。
沙特(沙乌地)阿拉伯、伊朗和科威特等部分OPEC成员国已指出，OPEC不太可能减产以支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 于春红)
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路透北京4月25日 - 以下是中国3月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 大豆 12,106 10.63 771.26 32,092 6.42 目的地 日本 3,480 -9.29 818.96 8,084 -16.46 韩国 2,623 15.4 850.64 10,423 118.38 美国 2,525 62.61 670.15
路透北京4月25日 - 以下是中国海关公布的3月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 95,555,413 11.49 81.73 270,881,794 12.22 原产地 澳大利亚 58,946,397 7.53 80.31 166,302,838 10.83 巴西 19,118,584 8.24 90.67 55,570,097 3.82 南非 3,981,459 -9.73 82.47 11,350,566