中港个股：中国银行完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京10月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周二称，作为银行间外汇市场首批人民币对新加坡元直接交易做市商，中国银行成功与星展银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对新加坡元直接交易。
中行网站刊登的新闻稿表示，中行缩减了人民币对新加坡元对客牌价点差，有效降低了客户汇兑成本。
“下一步中行将充分发挥全球市场业务优势，积极履行做市商义务，在银行间外汇市场提供人民币对新加坡元的买、卖双向连续报价，为市场提供流动性。”中行称。
中行并称，将进一步提高报价能力，丰富产品线，促进人民币对新加坡元直接交易的蓬勃发展。
中国第三大银行--农业银行 新加坡分行周二与星展银行在海外市场完成首笔人民币对新加坡元直接交易。
中行表示，发展人民币对新加坡元直接交易，是中国与新加坡双边经贸关系进一步发展的重要举措，有利于形成人民币对新加坡元直接汇率，降低交易汇兑成本，简化操作手续，促进双边贸易和投资便利化。同时，也将进一步加强两国金融合作，促进人民币国际化的发展。
中国央行周一表示，于10月28日在银行间外汇市场开展人民币对新加坡元直接交易。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。