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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 11:40 BJT

新债招标：中国五年国债中标利率3.53%，略低于预测均值--业内人士

路透上海10月29日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.53%，略低于此前3.55%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.58%，投标倍数为1.89倍。

该期债为今年第26期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债10月30日开始计息，招标结束至11月3日进行分销，11月5日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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