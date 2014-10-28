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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 14:24 BJT

日本股市：日经指数收跌但零售类股上扬，投资者等待美联储政策决定

佳能 跌2.5%，因此前该公司公布第三季营业利润因数码相机需求下滑而大幅减少。

零售巨头Seven & I 和日本永旺 逆势上扬，分别上涨1.0%和0.4%，因日本9月零售销售创3月以来最快增速 。

东证股价指数 跌0.2%，报1,252.00点，JPX-日经400指数 亦下跌0.2%，报11,393.61点。(完)
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