版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 14:18 BJT

韩国股市：小幅收低，投资者等待美联储会议提供升息线索

路透首尔10月28日 - 韩国股市周二收低，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议召开前，投资者不愿大肆建仓。美联储这次或可提供有关何时开始升息的一些线索。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.3%，收报1,925.68点。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐