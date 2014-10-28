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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 14:22 BJT

韩国汇市：韩元小幅上涨，投资者预期美联储立场将更加温和

路透首尔10月28日 - 韩国韩元兑美元 周二小幅上涨，投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将发表更为温和的声明，促使市场人士减少美元曝险部位。

韩元兑美元 本地收报1,049.7，周一收盘价为1,052.2。(完)

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