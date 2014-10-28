离岸人民币：香港航空发行两年期点心债，初步指导息率7.75%--销售文件

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港10月28日 - 香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周二正在发行两年期基准规模的点心债，目前正按7.75%的初步指导息率在市场向投资者询价。
路透获得的销售文件显示，香港航空及是次发行的点心债未有信用评级，债券将在香港联合交易所上市。香港航空计划把此次募资所得用作一般企业用途。
汤森路透旗下IFR此前报导称，Hong Kong Aviation是次担任发债主体，香港航空国际控股将提供母公司担保，HKA Group Company Limited 和香港航空有限公司提供子公司担保。
国泰君安、星展银行、永隆银行、中信里昂、大和担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人，预计最快今天定价。
数据显示，香港航空在2011年6月曾发行总值人民币6亿元的三年期点心债。
香港航空成立于2006年，是一家在港注册并以香港为基地的航空公司，大股东是海航集团。目前香港航空已递交上市申请，拟成为首只以“双币双股”（即公司分别发行以港元及人民币计价的股票）首次公开发售(IPO)模式在香港挂牌上市的新股，计划集资5亿美元。(完) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。