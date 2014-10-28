离岸人民币：香港航空发行两年期点心债，初步指导息率7.75%--销售文件

路透香港10月28日 - 香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周二正在发行两年期基准规模的点心债，目前正按7.75%的初步指导息率在市场向投资者询价。

路透获得的销售文件显示，香港航空及是次发行的点心债未有信用评级，债券将在香港联合交易所上市。香港航空计划把此次募资所得用作一般企业用途。

汤森路透旗下IFR此前报导称，Hong Kong Aviation是次担任发债主体，香港航空国际控股将提供母公司担保，HKA Group Company Limited 和香港航空有限公司提供子公司担保。

国泰君安、星展银行、永隆银行、中信里昂、大和担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人，预计最快今天定价。

数据显示，香港航空在2011年6月曾发行总值人民币6亿元的三年期点心债。