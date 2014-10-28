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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 14:54 BJT

修正 -路透调查：新西兰央行本周料维持政策不变，因通胀偏低及成长放缓

(修正标头以避免误解，并相应修改新闻代码)

路透惠灵顿10月28日 - 新西兰央行周四料将维持货币政策不变，并暗示按兵不动的情形将延续至明年，因国内外经济成长放缓、且通胀压力缓和，排除近期升息的必要性。

新西兰央行9月货币政策声明持观望态度，称希望评估3月至7月间升息100个基点的影响，在此同时观察大宗商品价格下滑、通胀平缓、汇率偏高以及移民激增等效应。

9月消费者物价年增率降至1%，来到新西兰央行通胀目标区间1-3%的下限，这料将迫使该行采取更为温和的态度。

新西兰央行经济学家Doug Steel表示，“目前而言，近期通胀偏低是关键。新西兰央行持观望态度。”

“尽管我们认为新西兰央行仍将继续维持政策不变，我们认为该行将不致于放弃最终于未来再度调升利率的构想。”

路透调查分析师结果显示，预料新西兰央行下一个举动将会是在明年第三季以后升息，指标利率将在2015年底时来到4%。

金融市场价格反映出来的是，未来12个月将仅升息12个基点，约为央行9月声明发布前的三分之一水准。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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