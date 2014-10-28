修正 -路透调查：新西兰央行本周料维持政策不变，因通胀偏低及成长放缓

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透惠灵顿10月28日 - 新西兰央行周四料将维持货币政策不变，并暗示按兵不动的情形将延续至明年，因国内外经济成长放缓、且通胀压力缓和，排除近期升息的必要性。
新西兰央行9月货币政策声明持观望态度，称希望评估3月至7月间升息100个基点的影响，在此同时观察大宗商品价格下滑、通胀平缓、汇率偏高以及移民激增等效应。
9月消费者物价年增率降至1%，来到新西兰央行通胀目标区间1-3%的下限，这料将迫使该行采取更为温和的态度。
新西兰央行经济学家Doug Steel表示，“目前而言，近期通胀偏低是关键。新西兰央行持观望态度。”
“尽管我们认为新西兰央行仍将继续维持政策不变，我们认为该行将不致于放弃最终于未来再度调升利率的构想。”
路透调查分析师结果显示，预料新西兰央行下一个举动将会是在明年第三季以后升息，指标利率将在2015年底时来到4%。
金融市场价格反映出来的是，未来12个月将仅升息12个基点，约为央行9月声明发布前的三分之一水准。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。