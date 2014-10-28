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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 14:59 BJT

更正-日股业绩：野村控股第二季净利同比增长39%，优于预期

(因英文原文有误，标题和第一段应改为“第二季”，非“第三季”)

路透东京10月28日 - 日本最大投行及券商集团野村控股 表示，第二季(7-9月)净利较上年同期增长39%，增幅高于预期，因成本削减帮助抵消了零售经纪销售略下降的影响。

野村控股称，季度净利升至530亿日圆(4.92亿美元)，高于汤森路透Starmine分析师预估的410亿日圆。

野村的零售业务销售同比下滑1%，因去年日本首相安倍晋三经济增长政策激励下的股市大涨逐渐降温，令成交量承压。零售业务面向的是个人和小企业投资者。

股东权益报酬率(ROE)从上年的6.4%升至8.4%。

野村控股执行长永井浩二两年前推出一系列成本削减措施。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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