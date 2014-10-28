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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 18:55 BJT

中港股业绩：平安保险第三季净利同比大增九成，个人寿险业务增长较快

路透香港10月28日 - 中国第二大保险商--平安保险 周二公布，今年第三季净利同比大增九成，因个人寿险业务及财产险业务稳健增长。

平保的声明称，今年1-9月的净利为316.87亿元人民币，较去年同期233.39亿元增加36%。第三季度净利为103.25亿元，较去年同期54.3亿元增90%。

公司表示，今年前三季寿险业务继续保持平稳健康发展，尤其是盈利能力较强的个人寿险业务实现较快增长。产险业务稳健增长，品质保持良好。保险资金净投资收益率稳步提升。

此外，平保旗下平安银行 稍早公布，今年第三季净利同比升35%至56.22亿元，首三季净利亦增逾34%至157亿元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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