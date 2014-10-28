中港股业绩：平安保险第三季净利同比大增九成，个人寿险业务增长较快

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港10月28日 - 中国第二大保险商--平安保险 周二公布，今年第三季净利同比大增九成，因个人寿险业务及财产险业务稳健增长。
平保的声明称，今年1-9月的净利为316.87亿元人民币，较去年同期233.39亿元增加36%。第三季度净利为103.25亿元，较去年同期54.3亿元增90%。
公司表示，今年前三季寿险业务继续保持平稳健康发展，尤其是盈利能力较强的个人寿险业务实现较快增长。产险业务稳健增长，品质保持良好。保险资金净投资收益率稳步提升。
此外，平保旗下平安银行 稍早公布，今年第三季净利同比升35%至56.22亿元，首三季净利亦增逾34%至157亿元。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选