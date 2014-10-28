中国股市：沪综指收升2.1%创三个月最大单日涨幅，流动性缓解助市场强势反弹

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周二收升2.1%，并创三个月最大单日涨幅。今日大盘高开后一路单边上扬，并重新收复2,300点关口。分析师指出，今日部分新股申购资金解冻致市场流动性偏宽松，此外十八届四中全会改革预期再度激发市场人气，但股指弹幅过大，料短线存在获利回吐压力。
沪综指 收报2,337.871点，涨47.435点或2.07%，此前最大单日涨幅为7月28日2.41%；上证A股今日成交1,579亿元人民币，上日为1,132亿元，较上个交易日大增四成。
“前一段时间跌太多了，今天有几个利好，借机反弹一下。“信达证券策略分析师艾宜表示。
他并表示，近期市场更加关注中国经济发展方向及相关改革政策信号，包括依法治国对经济效率的提升和政策变革时期政策和体制的调整。资本市场本身和国有企业改革作为市场高度关注的领域将持续活跃，在反弹期间表现也将更加突出。
中国国家主席习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议并发表重要讲话时指出，要把党的十八届四中全会提出的180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，纳入改革任务总台账，一体部署、一体落实、一体督办。
中国证监会上周三核准11家企业的新股首发申请。路透统计数据显示，8月28日起的第三轮新股申购资金规模峰值达8,465.2亿元人民币，超过了7月23日起的第二轮新股申购资金6,547亿元。
铁路及基建板块今日涨幅居前，太原重工 、兰石重装 、中国一重 涨停报收。
沪深300指数 收报2,416.653点，涨2.02%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,426.2点，涨2.01%，成交700,764手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选