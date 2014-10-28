台湾股市：收升1.7%受外资偏多操作激励，明日有望挑战8,800点

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北10月28日 - 台湾股市周二收升1.7%，表现优于日、韩等主要亚股，涨幅仅次于中国股市。分析师指出，外资在台股期、现货同步偏多操作，舒缓市场对股市大户条款的疑虑，带动大盘开高走高，明天有望挑战月线8,800点，但须留意大涨后的获利回吐卖压。
台湾加权股价指数 收涨1.69%至8,773.55点。今日成交初值 为841.44亿台币；上交易日修正后为671.40亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，外资周一大减台指期净空单部位逾6,000口，使得外资净空单降至7,463口，显示外资认同目前指数位置距离底部不远，否则外资大可藉着上日重挫而趁势压盘；外资转趋偏多操作激励台股大涨作收，明天大盘指数可望挑战月线8,800点。
“现在盘面仍不稳定，今天难得出现大涨，明天也难免出现获利回吐卖压，〞他说。
他并认为，现阶段台股下降趋势线尚未克服，暂将今日大涨视为跌深反弹格局，短线料台股不会再失守8,500-8,600点，暂在8,800点月线附近稍作整理，月线可望慢慢走平，技术线型压力将可望慢慢减缓。
统一期货分析师李宗霖也表示，外资周一是明显减少台指期净空单部位，今天台指期仍偏向正价差，预估今日外资仍在减少空单状况，至于摩台指将在周四(30日)结算，目前台股期、现货都收在8,800点附近，距离波段低位的8,501点已近300点空间，料外资应该不致于压低结算。
本地时间14:27时，亚洲主要股市仍旧是涨跌互见。MSCI亚太明晟除日本指数 涨0.44%。其中以中国沪综指 的1.78%涨幅为最大，香港恒生指数 亦涨0.91%，至于日本股市 及韩国股市 则分别收跌0.38%和0.33%。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。