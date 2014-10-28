欧股业绩：瑞银第三季获利同比增长32%，计入18亿瑞郎法律支出

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透苏黎世10月28日 - 瑞士最大银行瑞银集团(UBS) 周二表示，第三季度计入了18亿瑞郎(19亿美元)支出。该行正与美国司法部反垄断和刑事部门讨论和解方案，以了结外汇市场操纵相关调查。但该行称尚未达成协议。
即使把上述支出计算在内，瑞银第三季获利也较上年同期增长了32%，强过预期。这主要是得益于在第三季微调递延税项资产的会计方法所产生的13亿瑞郎收入。
瑞银强调，尽管计入法律支出，但该行第三季度业务仍表现不错。
该行公布，第三季度净获利7.62亿瑞郎，超过路透调查中分析师预估的7.37亿瑞郎。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。