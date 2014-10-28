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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 14:59 BJT

欧股业绩：瑞银第三季获利同比增长32%，计入18亿瑞郎法律支出

路透苏黎世10月28日 - 瑞士最大银行瑞银集团(UBS) 周二表示，第三季度计入了18亿瑞郎(19亿美元)支出。该行正与美国司法部反垄断和刑事部门讨论和解方案，以了结外汇市场操纵相关调查。但该行称尚未达成协议。

即使把上述支出计算在内，瑞银第三季获利也较上年同期增长了32%，强过预期。这主要是得益于在第三季微调递延税项资产的会计方法所产生的13亿瑞郎收入。

瑞银强调，尽管计入法律支出，但该行第三季度业务仍表现不错。

该行公布，第三季度净获利7.62亿瑞郎，超过路透调查中分析师预估的7.37亿瑞郎。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
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