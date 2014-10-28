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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 21:17 BJT

美国数据：标准普尔/Case Shiller公布8月房价涨幅逊于市场预期

未经季节调整的20个大都会地区房价指数按月上涨0.2%，不及市场预期的增长0.5%。

标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer在声明中表示，“房价增速继续放缓。”

“尽管较上年同期相比涨势趋弱，但整体房价仍呈现上涨趋势，全国指数连续第八个月呈现上涨。”

标准普尔/Case-Shiller现在公布的全国房市活动指标较上年同期的涨幅下滑，目前涨幅为5.1%。

8月经季节调整后的10大城市房价下跌0.2%，7月跌幅为0.5%，8月未经调整的10大城市指数上涨0.2%，7月涨幅为0.6%。(完)
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