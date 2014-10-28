美国数据：标准普尔/Case Shiller公布8月房价涨幅逊于市场预期

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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未经季节调整的20个大都会地区房价指数按月上涨0.2%，不及市场预期的增长0.5%。
标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer在声明中表示，“房价增速继续放缓。”
“尽管较上年同期相比涨势趋弱，但整体房价仍呈现上涨趋势，全国指数连续第八个月呈现上涨。”
标准普尔/Case-Shiller现在公布的全国房市活动指标较上年同期的涨幅下滑，目前涨幅为5.1%。
8月经季节调整后的10大城市房价下跌0.2%，7月跌幅为0.5%，8月未经调整的10大城市指数上涨0.2%，7月涨幅为0.6%。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选