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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场在美联储会议前持观望态度

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* 美元/日圆升0.04%，新西兰元/美元涨0.10%，澳元/美元升0.19%，美元/印尼卢比涨0.34%

* 日股日经指数收跌0.38%，恒生指数涨1.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.49%，美国10年期公债收益率报2.2516%

* 日本9月零售销售连续第三个月加速成长，显示消费者支出强劲程度可能足以吸收明年第二次加税计划的冲击。

* 日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。

* 欧洲银行业压力测试显示，各国及各银行实施全球资本规则的速度差异很大，如果彻底实施新的资本规则，不能通过测试的银行将增至36家。 (完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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