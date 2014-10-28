《汇市简讯》欧洲盘初：市场在美联储会议前持观望态度

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 美元/日圆升0.04%，新西兰元/美元涨0.10%，澳元/美元升0.19%，美元/印尼卢比涨0.34%
* 日股日经指数收跌0.38%，恒生指数涨1.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.49%，美国10年期公债收益率报2.2516%
* 日本9月零售销售连续第三个月加速成长，显示消费者支出强劲程度可能足以吸收明年第二次加税计划的冲击。
* 日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两年时间框架并不是刚性的。
* 欧洲银行业压力测试显示，各国及各银行实施全球资本规则的速度差异很大，如果彻底实施新的资本规则，不能通过测试的银行将增至36家。 (完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。