表格：德国9月进口物价较前月上涨0.3%，较上年同期下降1.6%

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透柏林10月28日 - 德国联邦统计局周二公布，9月进口物价较前月上涨0.3%，较上年同期下降1.6%；8月分别为下滑0.1%和下降1.9%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年9月 14年8月 13年9月
较上月 +0.3 -0.1 持平
较上年同期 -1.6 -1.9 -2.8
指数(基数2010年) 103.8 103.5 105.5
注：路透调查的分析师预估中值为，9月进口物价料较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.0%。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选