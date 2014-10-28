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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 15:09 BJT

表格：德国9月进口物价较前月上涨0.3%，较上年同期下降1.6%

路透柏林10月28日 - 德国联邦统计局周二公布，9月进口物价较前月上涨0.3%，较上年同期下降1.6%；8月分别为下滑0.1%和下降1.9%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年9月 14年8月 13年9月

较上月 +0.3 -0.1 持平

较上年同期 -1.6 -1.9 -2.8

指数(基数2010年) 103.8 103.5 105.5

注：路透调查的分析师预估中值为，9月进口物价料较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.0%。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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