台湾债市：五年券殖利率微收跌随美债窄幅波动，观望气氛浓厚

* 五年券殖利率随美债窄幅波动

* 观望本周FOMC会议结果令成交急冻

* 关注明台湾央行总裁对全球景气看法

* 五年券明日交投区间料在1.18-1.20%

路透台北10月28日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二收盘微跌，随美债窄幅波动。交易员称，市场虽认为本次美联储会议出现意外之举机会不大，但也不敢十分确定，观望心态令成交急冻。

他们认为，美债殖利率虽已连续反弹，但比起先前高位目前并不算高，未来台债仍将视其走向而定。此外，下周二将标售10年期103/13增额发行公债 ，预料投资盘的胃纳将左右本次结果，该变数也令市场成交心态保守。

〞美债(殖利率)都在低档，台债没有理由一飞冲天。现在全球只有美国在紧缩，其他国家都在宽松，〞一位银行业交易员表示。

美国公债价格周一小涨，受助于避险买盘，因对美国经济数据不佳的担忧，以及巴西现任总统在周末大选中连任导致本国股市急跌等因素促使投资者寻求避险。指标10年期公债价格 收益率报2.260%，上周五尾盘为2.275%。

**关注央行对全球景气回升看法**

至于目前全球景气情况，交易员表示，目前全球景气回升的步调并不相同，除了美国以外，其他地区的国家相继宽松以提振经济，且各国疲弱的现况免不了最终也会影响美国。而通膨疑虑也逐渐缓解之下，台湾明年升息的机会已在逐步下降之中。

〞要到联准会开第一枪，有点把升息感觉带出来，利率才有题材可以上，〞一位小型银行业交易员说。

此外，票券商交易员表示，台湾的景气与美国高度相关，台湾央行第三季时将货币政策微微导向中性的言论后，实际上并没有太明显的紧缩做法，因为中央银行早在8月间已经先将月度例行的两年期定存单标售金额倍增至200亿台币的规模。

“台湾央行是慢慢在做(紧缩)，只是讲的慢而已，〞前述交易员表示。他并认为，不妨留意台湾央行如何看待目前全球景气--尤其是欧洲复苏的看法等，作为对台湾未来货币政策的参考。

台湾央行总裁彭淮南周三将赴立法院备询，可能会对目前的经济情势做出评论。

交易员预估，103/15期公债近期不排除窄幅波动，利率区间估在1.18-1.20%；10年期103/13R期公债则料在1.63-1.65%之间波动。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -0.68 1.1842 1.1842-1.1900 28.5

10 103/13R -0.43 1.6470 1.6470-1.6500 1.5

本周金融市场重要经济数据和事件包括：

10/28(二)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至29日)；挪威央行公布金融稳定报告；瑞典央行宣布利率决定；9月美国耐久财订单；美国10月消费者信心指数；意大利10月企业景气指数；

10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方现金利率(OCR)；法国10月消费者信心指数；

10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指数；欧元区10月经济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指数(CPI)；日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)及整体CPI。

10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家银行高层开会，讨论减轻对银行业的监管负担；日本央行召开货币政策会议。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13R 1.6470

5 103/15 1.1842