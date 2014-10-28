全球金市：现货金自两周低点反弹，投资者聚焦美联储会议

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透技术分析师王涛表示，黄金或测试每盎司1,233美元的阻力位。
“金价跌破昨天低位之后，触发了一些停损单，但中国市场浮现买盘，进而推高了价格。”一位驻香港的交易员表示。
“联邦公开市场委员会(FOMC)开会之前，人们情绪紧张，不太可能大举变动仓位。眼下我认为黄金将守在1,220-1,240美元之间。”这位交易员称。
在一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位、且金融市场一个月来剧烈震荡之际，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。
美联储若推迟升息，将对金价有利。
黄金价格自本月稍早跌破1,200美元以来，已经上涨了近4%，因全球经济放缓的忧虑。
实货市场方面，周一数据显示9月中国从香港黄金净进口量跳升至六个月高位，因国庆节假期前增加库存。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1228.65 3.51 0.29
现货银 17.18 0.1 0.59
现货铂金 1249.75 1.75 0.14
现货钯金 780 2.9 0.37
COMEX期金 1228.4 -0.9 -0.07
COMEX期银 17.21 0.049 0.29
汇率
欧元/美元 1.2699
美元指数 85.562
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 杜明霞/张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。