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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 15:22 BJT

全球金市：现货金自两周低点反弹，投资者聚焦美联储会议

路透技术分析师王涛表示，黄金或测试每盎司1,233美元的阻力位。

“金价跌破昨天低位之后，触发了一些停损单，但中国市场浮现买盘，进而推高了价格。”一位驻香港的交易员表示。

“联邦公开市场委员会(FOMC)开会之前，人们情绪紧张，不太可能大举变动仓位。眼下我认为黄金将守在1,220-1,240美元之间。”这位交易员称。

在一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位、且金融市场一个月来剧烈震荡之际，美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。

美联储若推迟升息，将对金价有利。

黄金价格自本月稍早跌破1,200美元以来，已经上涨了近4%，因全球经济放缓的忧虑。

实货市场方面，周一数据显示9月中国从香港黄金净进口量跳升至六个月高位，因国庆节假期前增加库存。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1228.65 3.51 0.29

现货银 17.18 0.1 0.59

现货铂金 1249.75 1.75 0.14

现货钯金 780 2.9 0.37

COMEX期金 1228.4 -0.9 -0.07

COMEX期银 17.21 0.049 0.29

汇率

欧元/美元 1.2699

美元指数 85.562

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/洪曦; 审校 杜明霞/张明钧)
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