更正-欧洲经济：ECB执委普雷特称欧元区的通缩风险有限--报载

(更正：因英文原文有误，内文最后一段“欧元区通胀率已经触及历史低点”予以删除，并增补其他相关描述)

路透布鲁塞尔10月28日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特称，欧元区的通缩风险有限，欧洲央行数据显示通缩可能性远低于国际货币基金组织(IMF)的估计。

“通缩风险有限。我对IMF提出的30%可能性存有疑问。我们的模型给出的风险要低得多，”普雷特在周二刊出的报纸De Tijd和L'Echo上表示。

不过他还称，决策者需要对通缩保持警惕。