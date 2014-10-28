更正-欧洲经济：ECB执委普雷特称欧元区的通缩风险有限--报载

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(更正：因英文原文有误，内文最后一段“欧元区通胀率已经触及历史低点”予以删除，并增补其他相关描述)
路透布鲁塞尔10月28日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特称，欧元区的通缩风险有限，欧洲央行数据显示通缩可能性远低于国际货币基金组织(IMF)的估计。
“通缩风险有限。我对IMF提出的30%可能性存有疑问。我们的模型给出的风险要低得多，”普雷特在周二刊出的报纸De Tijd和L'Echo上表示。
不过他还称，决策者需要对通缩保持警惕。
欧元区通胀率仅0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。欧洲央行密切关注该数据，以决定是否需要采取更多措施来提振经济。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选