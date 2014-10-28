表格：外资在韩国股市卖超1,412亿韩元

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔10月28日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,412亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
10月28日 -141.2 38.4 108.1
10月27日 -9.7 98.5 -95.4
10月24日 356.7 395.2 103.6
10月23日 -193.5 123.1 66.9
10月22日 48.4 68.4 -110.3
10月21日 -63.0 -55.2 116.9
10月20日 19.9 117.5 -154.4
10月17日 -309.4 213.5 80.6
10月16日 -21.2 83.6 -65.6
10月15日 -180.9 81.5 76.5
10月14日 -292.4 248.7 29.5
10月13日 -319.3 373.9 -76.2
10月10日 -186.1 92.2 84.5
10月8日 -156.7 75.3 57.4
10月7日 -178.6 142.1 23.3
----------------------------------------------
本月以来 -2,409.4 2,437.4 629.7
----------------------------------------------
今年以来 5,226.0 -3,360.6 356.3
---------------------------------------------- (完)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。