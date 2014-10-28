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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 15:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元回落正是作多的机会

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* 英镑/美元脱离昨日高位，但持续倾向于挤仓

* 利用当日拉回之势趁机作多

* 已在一目均衡转换线切入位前提高买价，该切入位亦是昨日低点

* 把目标位和停止单严格控制在1.6199，这是多头走势的反转下挫点

* 这是1.6524/1.5873跌势的61.8%回档位

* 技术图(link.reuters.com/cet92w)

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)
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