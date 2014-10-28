《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港10月28日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:38时,1美元=6.1132人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 6.58 0.505 2.13 市北高新 11.48 0.655 2.87 大众交通 7.72 0.668 1.89 永生投资 18.94 1.725 1.80 老凤祥 28.75 2.768 1.70 S中纺机 停牌 停牌 不适用 鼎立股份 11.41 0.655 2.85 氯碱化工 8.51 0.482 2.89 双钱股份 14.03 0.749 3.06 海立股份 8.3 0.576 2.36 浦东金桥 12.31 1.09 1.85 外高桥 27.85 1.79 2.55 ST联华 20.99 1.72 2.00 锦江投资 11.32 0.934 1.98 中路股份 22.66 1.278 2.90 金山开发 13.86 0.692 3.28 海欣股份 8.05 0.522 2.52 耀皮玻璃 8.03 0.607 2.16 大江股份 6.72 0.4 2.75 上柴股份 11.11 0.731 2.49 丹化科技 6.84 0.523 2.14 上海三毛 8.32 0.774 1.76 友谊股份 11.84 1.286 1.51 上工申贝 13.98 0.678 3.37 上海机电 17.16 2.078 1.35 宝信软件 30.6 2.07 2.42 上海物贸 10.54 0.673 2.56 自仪股份 停牌 停牌 不适用 上海普天 19.25 0.878 3.59 陆家嘴 18.29 1.615 1.85 华新水泥 8.06 1.071 1.23 锦江股份 23.08 1.876 2.01 鄂尔多斯 停牌 停牌 不适用 华电能源 4.37 0.402 1.78 SST天海 10.13 0.422 3.93 大名城 8.27 0.539 2.51 东方通信 9.94 0.605 2.69 黄山旅游 13.98 1.468 1.56 开开实业 14.24 0.905 2.57 海南航空 2.06 0.424 0.79 ST轻骑 6.28 0.464 2.21 振华重工 4.31 0.446 1.58 锦州港 4.99 0.439 1.86 九龙山 5.86 0.459 2.09 凌云股份 14.35 0.621 3.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。