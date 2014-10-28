路透调查：台湾第三季经济成长率料持平于3.7%，劣猪油事件不利内需

* 公布数据：2014年第三季经济成长率概估值(第二季成长3.74%)

* 公布时间：10月31日上午8:30

* 调查家数：13家

* 调查中值：3.7%

路透台北10月28日 - 路透调查显示，台湾第三季经济成长率料延续先前成长动力，持平于3.7%，出口续成为支撑经济成长动力，而9月台湾本地的劣猪油事件则伤害民间消费。

根据路透访查13家金融机构，预估台湾第三季经济成长率中值为成长3.7%，最低为成长3.20%，最高为成长4.05%。

大众银行分析师陈森林说，〞如果没有劣猪油事件，第三季的表现会更好。〞

他表示，若从经济部公布的民间消费指标--商业营业额公布数据来看，若扣掉新车购买的消费，9月的商业营业额呈现下降，等于衰退。而第四季的生产面存货预料也将因此而减少，不利第四季的经济成长率。

行销版图跨足两岸市场的食品大厂--味全 在台湾涉嫌将饲料油混充食用油贩卖予下游油厂并售予民众，由于牵涉范围广泛，台湾食品大厂几乎全受波及，目前顶新旗下企业生产的食品已遭到民众抵制，顶新旗下食品相关连锁企业、通路同样受民众拒买。

台湾7-9月的出口金额812.83亿美元，年增率6.64%。

金融机构 预估第三季经济成长率(%)

4CAST 3.70

澳新银行 4.05

永丰金控 3.91

巴克莱 3.60

美银美林 3.80

中国信托银行 3.90

星展银行 3.80

日盛投顾 3.60

元富投顾 3.20

兆丰投顾 3.60

大众银行 3.25

台新投顾 3.90

元大金控 3.57

-------------------------------------