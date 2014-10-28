路透调查：台湾第三季经济成长率料持平于3.7%，劣猪油事件不利内需

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 公布数据：2014年第三季经济成长率概估值(第二季成长3.74%)
* 公布时间：10月31日上午8:30
* 调查家数：13家
* 调查中值：3.7%
路透台北10月28日 - 路透调查显示，台湾第三季经济成长率料延续先前成长动力，持平于3.7%，出口续成为支撑经济成长动力，而9月台湾本地的劣猪油事件则伤害民间消费。
根据路透访查13家金融机构，预估台湾第三季经济成长率中值为成长3.7%，最低为成长3.20%，最高为成长4.05%。
大众银行分析师陈森林说，〞如果没有劣猪油事件，第三季的表现会更好。〞
他表示，若从经济部公布的民间消费指标--商业营业额公布数据来看，若扣掉新车购买的消费，9月的商业营业额呈现下降，等于衰退。而第四季的生产面存货预料也将因此而减少，不利第四季的经济成长率。
行销版图跨足两岸市场的食品大厂--味全 在台湾涉嫌将饲料油混充食用油贩卖予下游油厂并售予民众，由于牵涉范围广泛，台湾食品大厂几乎全受波及，目前顶新旗下企业生产的食品已遭到民众抵制，顶新旗下食品相关连锁企业、通路同样受民众拒买。
台湾7-9月的出口金额812.83亿美元，年增率6.64%。
金融机构 预估第三季经济成长率(%)
4CAST 3.70
澳新银行 4.05
永丰金控 3.91
巴克莱 3.60
美银美林 3.80
中国信托银行 3.90
星展银行 3.80
日盛投顾 3.60
元富投顾 3.20
兆丰投顾 3.60
大众银行 3.25
台新投顾 3.90
元大金控 3.57
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中 值 3.70 (撰写 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。