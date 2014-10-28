金属期市：LME期铜徘徊在近两周高位，铜矿即将罢工令市场担心供给

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼铜矿工人将自下周起举行为期一月的罢工，而秘鲁最大铜矿Antamina的工人也计划从11月10日开始无限期罢工。

0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,737美元，前日小涨并触及10月15日以来高点每吨6,752美元。

上海期交所主力1月期铜 升0.7%至每吨47,540元人民币(7,776美元)。

需求方面，中国企业出现些许好转迹象。中国统计局周二公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长回正至0.4%，而8月份为同比下降0.6%。 (完)

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