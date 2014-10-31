重温稿-路透调查：台湾第三季经济成长率料持平于3.7%，劣猪油事件不利内需

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
* 公布数据：2014年第三季经济成长率概估值(第二季成长3.74%)
* 公布时间：10月31日上午8:30
* 调查家数：13家
* 调查中值：3.7%
路透台北10月28日 - 路透调查显示，台湾第三季经济成长率料延续先前成长动力，持平于3.7%，出口续成为支撑经济成长动力，而9月台湾本地的劣猪油事件则伤害民间消费。
根据路透访查13家金融机构，预估台湾第三季经济成长率中值为成长3.7%，最低为成长3.20%，最高为成长4.05%。
大众银行分析师陈森林说，〞如果没有劣猪油事件，第三季的表现会更好。〞
他表示，若从经济部公布的民间消费指标--商业营业额公布数据来看，若扣掉新车购买的消费，9月的商业营业额呈现下降，等于衰退。而第四季的生产面存货预料也将因此而减少，不利第四季的经济成长率。
行销版图跨足两岸市场的食品大厂--味全 在台湾涉嫌将饲料油混充食用油贩卖予下游油厂并售予民众，由于牵涉范围广泛，台湾食品大厂几乎全受波及，目前顶新旗下企业生产的食品已遭到民众抵制，顶新旗下食品相关连锁企业、通路同样受民众拒买。
台湾7-9月的出口金额812.83亿美元，年增率6.64%。
金融机构 预估第三季经济成长率(%)
4CAST 3.70
澳新银行 4.05
永丰金控 3.91
巴克莱 3.60
美银美林 3.80
中国信托银行 3.90
星展银行 3.80
日盛投顾 3.60
元富投顾 3.20
兆丰投顾 3.60
大众银行 3.25
台新投顾 3.90
元大金控 3.57
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中 值 3.70 (撰写 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200