两岸金融：华南银行福州分行获准筹建，最快明年第二季开业

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北10月28日 - 台湾官股金控之一--华南金控 旗下银行表示，大陆福州分行已获中国银监会核准筹建，此为该行第三家大陆分行，预计最快明年第二季开业，开业后将享同省异地支行的政策优惠。
华南银行国际金融部经理林能通接受路透电访并指出，目前已积极办理福州分行筹建工作，未来福州分行将利用设立福建省同省支行的政策优惠，扩大服务据点至福建省的主要地区。
“银行正在评估设立大陆子行的可行性。”他说。
台湾金管会已核准申设福州分行的台资银行共有三家，除了华南银行外，还有彰化银行 及合作金库金控 旗下银行业已在8月初接获得大陆银监会筹建福州分行许可。
此外，华南银行上海分行在10月间业经上海银监局核准完成相关筹建验收程序，预计在年底前可以正式开业营运。
华南银行认为，未来在大陆台商最聚集的长三角、海西及珠三角皆已设有营运据点，将可连结各个大陆据点，发挥由点到线到面的效果。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。