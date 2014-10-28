两岸金融：华南银行福州分行获准筹建，最快明年第二季开业

路透台北10月28日 - 台湾官股金控之一--华南金控 旗下银行表示，大陆福州分行已获中国银监会核准筹建，此为该行第三家大陆分行，预计最快明年第二季开业，开业后将享同省异地支行的政策优惠。

华南银行国际金融部经理林能通接受路透电访并指出，目前已积极办理福州分行筹建工作，未来福州分行将利用设立福建省同省支行的政策优惠，扩大服务据点至福建省的主要地区。

“银行正在评估设立大陆子行的可行性。”他说。

台湾金管会已核准申设福州分行的台资银行共有三家，除了华南银行外，还有彰化银行 及合作金库金控 旗下银行业已在8月初接获得大陆银监会筹建福州分行许可。

此外，华南银行上海分行在10月间业经上海银监局核准完成相关筹建验收程序，预计在年底前可以正式开业营运。