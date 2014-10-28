《中国新债预测》五年国债利率均值落在3.55%，二级向好情绪支撑需求尚可

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：财政部五年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(29日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.50%-3.65%
* 预测均值：3.55%
路透上海10月28日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行五年期固息国债。路透调查显示，月末流动性无恙背景下，现券市场整体向好态势不改，预计大行稳定配置需求还将提供支撑，明日五年期品种加权中标利率落在3.55%。
上海一银行交易员表示，当前五年国债二级成交不够活跃，但午后现券二级市场情绪还不错，估计大行能有点配置需求，不过也不会很多，结果应该会比估值低点。
不过，华中一银行交易员则认为，当前现券市场需求主要集中于各期限两端，即短端和长端相对成交偏多，五年期估计需求一般。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.5868%。二级市场上，剩余期限约4.49年的固息国债140008最新报价对应收益率 为3.58%/3.50%。
周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。而交易员们仍维持着月末前对资金面的乐观看法。
明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第26期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债10月30日开始计息，招标结束至11月3日进行分销，11月5日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。