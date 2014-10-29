《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月29日

*工商时报：

--台北101官民股权上日首度交锋，公股逼顶新集团退出101，以101董事会为第一战场对决，财政部成功逼退魏应交辞去副董及总经理职务；财长张盛和更指出，明年101董监改选，“将联合其中一家民股进行〞，助公股取得过半股权，进而拿下过半董监席次。

--暌违14年，台湾证交所再取得WFE董事席位。证交所董事长李述德上日在首尔举办的54届世界交易所联合会（WFE）年会，获得全体会员大会一致通过，取得WFE董事席次，未来将与其他16位董事一同参与WFE重要决策，对台股与全球资本市场接轨意义非凡。

--派遣劳工的上限比例到底应该订在哪里？劳动部长陈雄文上日与工业总会代表座谈时透露，考虑针对特定产业、经劳资会议同意后放宽派遣上限到10%至15%。陈雄文强调，近期走访工商团体确实听到企业有很大的派遣人力需求，会考量放宽聘雇弹性，并讨论调整派遣上限。

--为提升台湾期货商竞争力及为两岸谈判内容预留伏笔，金管会28日一口气修订六项期货相关规定，其中预留未来期货商接受大陆民众、法人及其在大陆以外国家或地区设立的分支机构委托，来台从事期货交易的部分，期货商也可成为大陆民众或法人的代理人。

--金管会公布本地银行至9月底的逾放总额达到742亿台币，较8月底的677亿增加65亿。银行局副局长邱淑贞表示，9月逾放主要是受到福聚太阳能的影响，已有七家银行将对福聚的放款转为逾放，金额达63.9亿台币，另还有六家银行尚未转为逾放，金额达36.4亿。

*经济日报：

--补贴台商回台机票从上海扩大到全大陆，大陆全国台湾同胞投资企业联合会（台企联）与两岸17家航空公司敲定优惠机票，以上海为例，选前一周上海往返台湾，来回机票将降至2,000元人民币，约便宜1,000元。

--行政院上日召开第二次电商指导小组会议，网路贩售实体物品新政策出炉；针对最受瞩目的跨境交易障碍排除，财政部拟在台北港兴建海运货物快递专区，提供快速通关服务，最快明年1月上路。

--“第19届两岸金融合作研讨会〞今起在台北举行两天，担任大陆代表团团长的人行副行长潘功胜昨并未现身。副团长人行外管局副局长方上浦在欢迎晚宴上说，潘功胜将在闭幕前赶到，预期他会在闭幕式中释出有关两岸金融合作的新讯息。

--台湾期货交易所董事长刘连煜率团参加世界交易所联合会（WFE）年会，上日与芝加哥商业交易所集团（CME）执行长Phupinder Gill会谈，就S&P500等指数授权进行会谈，并同意成立专案小组，引进该等指数在台挂牌。

--钢铁产业出现历史性大逆转，今年前九个月，大陆钢材出口到台湾的总量，首度高于台湾出口到大陆，台湾对大陆的钢铁顺差失守，产业亮起红灯警讯。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。