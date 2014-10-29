重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值落在3.55%，二级向好情绪支撑需求尚可

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
* 招标品种：财政部五年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(29日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.50%-3.65%
* 预测均值：3.55%
路透上海10月28日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行五年期固息国债。路透调查显示，月末流动性无恙背景下，现券市场整体向好态势不改，预计大行稳定配置需求还将提供支撑，明日五年期品种加权中标利率落在3.55%。
上海一银行交易员表示，当前五年国债二级成交不够活跃，但午后现券二级市场情绪还不错，估计大行能有点配置需求，不过也不会很多，结果应该会比估值低点。
不过，华中一银行交易员则认为，当前现券市场需求主要集中于各期限两端，即短端和长端相对成交偏多，五年期估计需求一般。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.5868%。二级市场上，剩余期限约4.49年的固息国债140008最新报价对应收益率 为3.58%/3.50%。
周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。而交易员们仍维持着月末前对资金面的乐观看法。
明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第26期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债10月30日开始计息，招标结束至11月3日进行分销，11月5日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)