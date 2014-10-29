重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值落在3.55%，二级向好情绪支撑需求尚可

* 招标品种：财政部五年期固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(29日)10:35-11:35

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.50%-3.65%

* 预测均值：3.55%

路透上海10月28日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行五年期固息国债。路透调查显示，月末流动性无恙背景下，现券市场整体向好态势不改，预计大行稳定配置需求还将提供支撑，明日五年期品种加权中标利率落在3.55%。

上海一银行交易员表示，当前五年国债二级成交不够活跃，但午后现券二级市场情绪还不错，估计大行能有点配置需求，不过也不会很多，结果应该会比估值低点。

不过，华中一银行交易员则认为，当前现券市场需求主要集中于各期限两端，即短端和长端相对成交偏多，五年期估计需求一般。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.5868%。二级市场上，剩余期限约4.49年的固息国债140008最新报价对应收益率 为3.58%/3.50%。

周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。而交易员们仍维持着月末前对资金面的乐观看法。

明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第26期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。