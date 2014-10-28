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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 16:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下一步可能将升逾200小时移动均线

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* 欧元/美元从上周走势展开十字星反转行情，料将进一步挤仓

* 买盘已调整至费波纳奇短线技术回档位1.2656

* 可能将升逾200小时移动均线/10日移动均线/一目均衡转换线(1.2722-30)

* 可望上看小时图上通道顶端1.2741

* 目标位是从10月15日以来的高位1.2887

* 技术图形link.reuters.com/kym33w

(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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