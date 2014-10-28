《汇市简讯》欧元/美元下一步可能将升逾200小时移动均线

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 欧元/美元从上周走势展开十字星反转行情，料将进一步挤仓
* 买盘已调整至费波纳奇短线技术回档位1.2656
* 可能将升逾200小时移动均线/10日移动均线/一目均衡转换线(1.2722-30)
* 可望上看小时图上通道顶端1.2741
* 目标位是从10月15日以来的高位1.2887
* 技术图形link.reuters.com/kym33w
(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。