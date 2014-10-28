中港个股：中国人寿拟以高至60亿元人民币认购上海信托发行信托单位

路透香港10月28日 - 中国人寿 周二宣布，该公司与母公司等合共以100亿元人民币认购上海信托所发行的第二期募集信托单位，其中上市公司的认购额占60亿元。

中国人寿的声明称，该公司及其母公司中国人寿集团，和中国人寿旗下财产险公司分别认购60亿、30亿和10亿元的信托单位。该信托资金将用于向华融资产发放贷款，而有关贷款将仅用于华融资产经营范围内的、合法合规的不良资产经营业务。闲置资金（包括信托收益）只能用于银行存款。

信托计划的期限预计不超过72个月。

中国人寿表示，中国的不良资产管理行业在当前的经济和监管环境下面临巨大的机遇，而华融资产在行业中具有较为明显的优势及较强的偿债能力。同时，信托计划的收益率优势明显。因此，本次交易预计产生稳定且较高的投资收益，符合保险资金的资产配置需求，有利于提高保险资产的投资回报。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)