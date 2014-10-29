台湾汇市：台币实质交易缓升至近两周高位，美联储声明前随亚币趋涨

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台币兑美元 周三实质交易盘初走升至近两周高位。汇银人士指出，在美国联邦储备理事会(美联储)声明出炉前，市场倾向押注美联储立场将趋于温和，令主要亚币进一步走升。台币亦跟进同向偏升，但升值力道受到考验。
他们表示，台币在数日来牛步微升后，今日早盘终于略突破近期高位30.370，但升值力道仍略显不足。由于交易盘进场并不热络，盘间仍由进出口商的实质抛补主导，在油款等进口需求下，台币升幅暂时受到抑制。
〞下午看看月底出口商出来的状况，看起来是有机会往30.350测试。〞一本地银行交易员说。
台币早盘交投高位暂时来到30.362的近两周高点，前高为10月16日的30.320。邻近韩元 早盘则在近五周高位交投，近来涨幅明显强过台币不少。
交易员指出，此前台湾央行对台币在30.400附近游走的接受度高，但在亚币普遍趋升的情况下，亦难阻挡台币升值，不过预料仍将有序安排进口商进场和缓台币走势，必要时也会进场调节，以和缓台币波动度。他们预估台币升幅将难与韩元比拟。
此外，交易员也提到，近来台股走势回稳，亦将有利外资汇入，也成台币另一偏升助力。
盘初台币主要交易区间在30.362-30.373；上交易日主要区间在30.375-30.394。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 暂报在30.336/30.350左右，上日纽约盘收在30.350。
本地时间9:55时，台湾加权股价指数 上涨0.76%，报8,840.15点。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超122.38亿台币, 连续两个交易日买超共计183.26亿台币。
一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位，金融市场一个月来剧烈震荡。美联储本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.350-30.390
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)