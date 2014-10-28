《焦点》日本央行周五可能下调近期物价预估，但料维持通胀目标不变

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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只要经济仍处于良性循环，即企业和家庭收入能持续增长并维持支出，物价就会逐步加速上涨。
不过，经济成长面临的风险日益加剧，令黑田东彦很难让外界信服他的乐观立场。一部分日本央行官员称，6月以来全球原油价格大跌25%，未来几个月或造成通胀率跌破1%，明年很长一段时间物价可能不会上涨太快。
黑田东彦认为得益于经济改善，通胀率不会跌破1%，但目前的现实和他的信誓旦旦相互矛盾。
根据一份路透调查，周五将公布的日本9月核心CPI料增1.0%，8月增幅为1.1%。
消息人士表示，日本央行政策委员会中一些立场悲观的人士，可能会因此呼吁央行转变立场，改称通胀率可能会在明年上半年开始加速，而非今年稍晚到明年初期间。
不过，黑田东彦周二在国会表示，日本经济仍在温和复苏，正走在实现通胀目标的道路之上。
多数日本央行官员亦强调，油价下跌长期来看对于经济和物价是好事，因消费者和企业在燃料上的支出减少，可以增加用于其它产品和服务上的支出。(完) (编译/审校 杜明霞/朱晓军/洪曦/王洋/高琦)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选