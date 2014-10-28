《焦点》日本央行周五可能下调近期物价预估，但料维持通胀目标不变

只要经济仍处于良性循环，即企业和家庭收入能持续增长并维持支出，物价就会逐步加速上涨。

不过，经济成长面临的风险日益加剧，令黑田东彦很难让外界信服他的乐观立场。一部分日本央行官员称，6月以来全球原油价格大跌25%，未来几个月或造成通胀率跌破1%，明年很长一段时间物价可能不会上涨太快。

黑田东彦认为得益于经济改善，通胀率不会跌破1%，但目前的现实和他的信誓旦旦相互矛盾。

根据一份路透调查，周五将公布的日本9月核心CPI料增1.0%，8月增幅为1.1%。

消息人士表示，日本央行政策委员会中一些立场悲观的人士，可能会因此呼吁央行转变立场，改称通胀率可能会在明年上半年开始加速，而非今年稍晚到明年初期间。

不过，黑田东彦周二在国会表示，日本经济仍在温和复苏，正走在实现通胀目标的道路之上。