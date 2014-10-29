台湾货币市场：跨月短率持在高档，市场资金供应略有不足

* 跨月短率暂时持在高位

* 主要资金供给者今日缩手

* 明日仍须小心观察市况变化

记者 林妙容

路透台北10月29日 - 台湾银行间跨月短率周三暂时持在区间高位，但市场资金明显较上日趋紧，午后利率或有再度走升机会。交易商指出，由于主要资金供给银行今日缩手，其中一家甚至反向拆入，令市场资金缺口调度难度增高。

资金调度人士称，不论跨月拆款或跨月短票利率均往区间高位靠拢，但市场能提供跨月资金的银行今日微乎其微。尽管需求者积极询价，亦难觅得拆借对象，使得市场利率表面看似维持在区间，但资金紧俏情形有增无减。

〞现在钱还是很珍贵，银行态度看起来是会保守。〞一位大型银行交易员说。

交易员另外指出，除了主要银行因自身亦有缺口难再提供资金外，国库下周亦有借款，部分银行的调度也转趋保守。原本市场预期明后天银行或有余钱释出，现在看来明天市场资金情况仍不甚乐观，或须等到月底最后一天(周五)，资金情势才有机会回稳。

他们并认为，有缺口的票券商及银行对调高利率拆入跨月资金并不热衷，宁可以较便宜的隔夜拆款因应。这也使得跨月利率虽暂在高档徘徊，但月内利率高位早盘已升至0.49%，和跨月利率靠拢。

本地时间11:01时：

--台币兑美元 暂升2.9分报30.369。

--台湾加权股价指数 大涨1.1%，报8,870.02点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.393%，上日收在0.389%；今日区间暂落在0.388-0.490%，上日在0.295-0.440%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.500%，和上日相同；两周拆款利率区间暂在0.465-0.500%，上日为0.465-0.520%。

**短票利率往区间高位交投**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，由于票券商对资金情势判断不同，今日短票成交利率价格分歧，但利率多数往区间高位移动，仍隐隐带有利率走扬的压力。

〞市场上很紧，但我们认为缺口要平不会太难，就是要一天一天等(银行调度)。〞一大型票券商交易员说。

另名票券商交易员指出，对明后两天的市场资金情势较难预估。因上日资金供应尚属充裕，今日就转为紧俏，市场变化速度很快，仍须小心为上。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.615-0.64%，上日在0.61-0.64%，底部略有垫高。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.619%，前日在0.615%。

台湾央行周三存单到期金额为851.5亿，存单发行金额待稍晚公布。 周四央行存单到期金额3,332亿台币，周五为3,603.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负81亿台币，累积超额准备为772亿台币、加计前期1%的超额准备为1,904亿台币。

**附买回利率稳中趋扬**

债券市场附买回(RP)利率稳中趋扬。有证券商表示，今日投信资金并不宽裕，转向银行调度则略为调高成交利率，月底效应已经显现。

票券商则指出，近期投信的高收益债基金遭明显赎回，且申购款也较少流入，以致市场没有多余资金，要弥补缺口不易，只能转由拆款调度。

〞要花点时间找，银行开的高一点。〞一家证券商调度人士表示。

但也有证券商交易员说，没有感受投信缺钱，昨天还有客户预先框券，续做没有问题。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，上日在0.53-0.54%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。