台湾央行：2015年度预算缴库1,800.48亿台币，约同过去四年水位

路透台北10月28日 - 台湾央行周二提交立法院报告中指出，明年(2015)央行的股息红利缴库共1,800.48亿台币，较2014年持平。央行过去四年缴交股息红利均维持在此水位。

央行每年的股息红利缴库一直都是支应国库岁入重要的来源，约占台湾岁入总金额的一成。

今年8月间行政院通过的2015年总预算案中，岁入共编列1兆(万亿)7,993亿台币，较上年度预算数1兆7,069亿，增加924亿台币，约增5.4%。岁出共编列1兆9,597亿台币，较上年度预算数1兆9,162亿，增加435亿，约增2.3%。

央行在缴交立法院的报告指出，2015年预算缴交国库官息红利全数列为行政院岁入预算，共1,800亿4,768万6千元，较2014年预算缴库数增加141万6千元。

外界不时揣测，台湾央行因每年红利缴库的压力庞大，在冲销台币市场资金时因此捉襟见肘。但台湾央行总裁彭淮南先前曾重申，央行目标为促进金融稳定、物价的稳定，不会为顾及缴库而丧失目标。