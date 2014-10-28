台湾央行：2015年度预算缴库1,800.48亿台币，约同过去四年水位

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月28日 - 台湾央行周二提交立法院报告中指出，明年(2015)央行的股息红利缴库共1,800.48亿台币，较2014年持平。央行过去四年缴交股息红利均维持在此水位。
央行每年的股息红利缴库一直都是支应国库岁入重要的来源，约占台湾岁入总金额的一成。
今年8月间行政院通过的2015年总预算案中，岁入共编列1兆(万亿)7,993亿台币，较上年度预算数1兆7,069亿，增加924亿台币，约增5.4%。岁出共编列1兆9,597亿台币，较上年度预算数1兆9,162亿，增加435亿，约增2.3%。
央行在缴交立法院的报告指出，2015年预算缴交国库官息红利全数列为行政院岁入预算，共1,800亿4,768万6千元，较2014年预算缴库数增加141万6千元。
外界不时揣测，台湾央行因每年红利缴库的压力庞大，在冲销台币市场资金时因此捉襟见肘。但台湾央行总裁彭淮南先前曾重申，央行目标为促进金融稳定、物价的稳定，不会为顾及缴库而丧失目标。
中央银行法规定，央行的经营目标在促进金融稳定、健全银行业务，维护对内及对外币值的稳定，以及在上述目标范围内，协助经济发展。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。