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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 16:36 BJT

新兴汇市：印尼卢比跌至逾一周低点，其他新兴亚币大多上涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.92 107.82 -0.09 -2.45 105.28

坡元 1.2736 1.2743 +0.05 -0.82 1.2632

台币 30.398 30.403 +0.02 -1.47 29.950

韩元 1048.86 1052.20 +0.32 +0.62 1055.40

泰铢 32.45 32.45 +0.00 +1.26 32.86

菲律宾披索 44.78 44.80 +0.06 -0.84 44.40

印尼卢比 12170.00 12110.00 -0.49 -0.08 12160.00

印度卢比 61.30 61.30 -0.00 +0.82 61.80

马币 3.2730 3.2765 +0.11 +0.08 3.2755

人民币 6.1125 6.1167 +0.07 -0.96 6.0539

(完)

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