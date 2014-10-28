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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 16:46 BJT

瑞典央行：降息至零水准，以对抗通缩威胁

路透斯德哥尔摩10月28日 - 瑞典央行周二将指标利率下调25个基点至创纪录低位的零水准，希望对抗挥之不去的低通胀。

央行还维持了有关利率不会在2016年中以前上调的预估。

“通胀的普遍下滑以及通胀预估的不断下修都暗示出，瑞典的基础通胀压力非常弱，比此前预期的还要低。”央行在声明中指出，“这是国内情况，加上国外也出现通胀走低和经济活动趋弱，意味着瑞典料将需要更长时间才能使通胀率升到2%的目标。”

路透此前访问了13位分析师，除一位预期利率维持在0.25%不变外，所有其他12人都预计瑞典央行本次将降息。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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