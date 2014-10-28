瑞典央行：降息至零水准，以对抗通缩威胁

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透斯德哥尔摩10月28日 - 瑞典央行周二将指标利率下调25个基点至创纪录低位的零水准，希望对抗挥之不去的低通胀。
央行还维持了有关利率不会在2016年中以前上调的预估。
“通胀的普遍下滑以及通胀预估的不断下修都暗示出，瑞典的基础通胀压力非常弱，比此前预期的还要低。”央行在声明中指出，“这是国内情况，加上国外也出现通胀走低和经济活动趋弱，意味着瑞典料将需要更长时间才能使通胀率升到2%的目标。”
路透此前访问了13位分析师，除一位预期利率维持在0.25%不变外，所有其他12人都预计瑞典央行本次将降息。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选