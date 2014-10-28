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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 16:54 BJT

修正-欧洲汇市：瑞典克朗兑美元和欧元大跌，因此前瑞典央行降息至零

(因译文有误，内文第一段应为“周二”，非“周四”)

路透伦敦10月28日 - 周二，瑞典克朗兑美元跌至四年低点，兑欧元降至四个月低位，因此前瑞典央行降息至零的纪录低位，超出了降息至0.1%的预期。

欧元兑瑞典克朗 盘中升0.8%至9.3450克朗，为7月初以来高点；利率决议前报9.2615。

美元兑瑞典克朗 升至7.3505克朗，为2010年9月以来高点。

瑞典央行还预计2016年中之前不会升息。(完)

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