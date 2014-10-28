修正-欧洲汇市：瑞典克朗兑美元和欧元大跌，因此前瑞典央行降息至零

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(因译文有误，内文第一段应为“周二”，非“周四”)
路透伦敦10月28日 - 周二，瑞典克朗兑美元跌至四年低点，兑欧元降至四个月低位，因此前瑞典央行降息至零的纪录低位，超出了降息至0.1%的预期。
欧元兑瑞典克朗 盘中升0.8%至9.3450克朗，为7月初以来高点；利率决议前报9.2615。
美元兑瑞典克朗 升至7.3505克朗，为2010年9月以来高点。
瑞典央行还预计2016年中之前不会升息。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选