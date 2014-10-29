台湾经济：实质利率在全球算高的，利率走向难免受国际影响--央行总裁

路透台北10月29日 - 台湾央行总裁彭淮南周三称，美国联邦储备理事会可能在明年6-7月会提高利率，台湾的利率走向将看物价压力和通膨预期。不过台湾是小型开放经济体，难免受国际金融情势影响。

彭淮南说，台湾的实质利率在全世界算高的，〞是第三名或第四名。〞

台湾央行周二提交立法院报告中指出，明年(2015)央行的股息红利缴库共1,800.48亿台币，较2014年持平。央行过去四年缴交股息红利均维持在此水位。

台湾央行第三季全体理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。不过央行总裁彭淮南在会后记者会上表示，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年偏紧，〞货币政策从适度宽松转为中性〞。