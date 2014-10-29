台湾经济：实质利率在全球算高的，利率走向难免受国际影响--央行总裁

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾央行总裁彭淮南周三称，美国联邦储备理事会可能在明年6-7月会提高利率，台湾的利率走向将看物价压力和通膨预期。不过台湾是小型开放经济体，难免受国际金融情势影响。
彭淮南说，台湾的实质利率在全世界算高的，〞是第三名或第四名。〞
台湾央行周二提交立法院报告中指出，明年(2015)央行的股息红利缴库共1,800.48亿台币，较2014年持平。央行过去四年缴交股息红利均维持在此水位。
台湾央行第三季全体理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。不过央行总裁彭淮南在会后记者会上表示，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年偏紧，〞货币政策从适度宽松转为中性〞。
台湾央行总裁先前曾表示，主计处预测今年CPI年增率在1.5%左右，明年也差不多，1.5%左右是可以接受的水准。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)