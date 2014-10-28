欧元债市：欧洲公债收益率持平，聚焦美联储会议

欧元区今日无重大数据公布。0728 GMT，德国十年期公债收益率 报0.88%，上涨1个基点。

意大利较西班牙公债的利差已经来到2012年2月以来的最阔水准，因欧洲央行的银行业压力测试报告反映出，意大利银行业表现最弱。

意大利周二将发行35亿欧元的零息债券和通胀保值债券，测试市场买兴。

“在银行业压力测试报告出炉后，没人预计意大利公债会有良好表现。”DZ Bank分析师Chrisian Lenk表示，“这次公债发行对于欧元区二线国家而言都是个更大的事件风险，尤其是对意大利本身。”（完）

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