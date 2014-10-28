欧元债市：欧洲公债收益率持平，聚焦美联储会议

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
欧元区今日无重大数据公布。0728 GMT，德国十年期公债收益率 报0.88%，上涨1个基点。
意大利较西班牙公债的利差已经来到2012年2月以来的最阔水准，因欧洲央行的银行业压力测试报告反映出，意大利银行业表现最弱。
意大利周二将发行35亿欧元的零息债券和通胀保值债券，测试市场买兴。
“在银行业压力测试报告出炉后，没人预计意大利公债会有良好表现。”DZ Bank分析师Chrisian Lenk表示，“这次公债发行对于欧元区二线国家而言都是个更大的事件风险，尤其是对意大利本身。”（完）
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李婷仪/高琦 审校 杜明霞/张明钧)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% AA 4/20-4/26 长江证券 投资控股集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 *5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券