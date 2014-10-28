更新版 1-瑞典央行：调降指标利率至零水准，以对抗通缩威胁

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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瑞典央行从2011年底即把指标利率从2.0%的高位逐步下调，因欧洲危机持续的时间比原先预期来得久，打击了瑞典的重要出口业。
如今瑞典经济再度加速回升，瑞典央行把今年经济成长率上修为1.9%，预估2015年成长2.7%。
同时，家庭借贷以及实质房地产价格上升，威胁到经济的长期稳定性。
但通胀却远低于瑞典央行目标--如果央行不采取行动，则可能削弱对于央行实现通胀目标的信心。
“通胀的普遍下滑以及通胀预估的不断下修都暗示出，瑞典的基础通胀压力非常弱，比此前预期的还要低。”央行声明中指出。
路透此前访问了13位分析师，除一位预期利率维持在0.25%不变外，所有其他12人都预计瑞典央行本次将降息。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。