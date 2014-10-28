更新版 1-瑞典央行：调降指标利率至零水准，以对抗通缩威胁

瑞典央行从2011年底即把指标利率从2.0%的高位逐步下调，因欧洲危机持续的时间比原先预期来得久，打击了瑞典的重要出口业。

如今瑞典经济再度加速回升，瑞典央行把今年经济成长率上修为1.9%，预估2015年成长2.7%。

同时，家庭借贷以及实质房地产价格上升，威胁到经济的长期稳定性。

但通胀却远低于瑞典央行目标--如果央行不采取行动，则可能削弱对于央行实现通胀目标的信心。

“通胀的普遍下滑以及通胀预估的不断下修都暗示出，瑞典的基础通胀压力非常弱，比此前预期的还要低。”央行声明中指出。