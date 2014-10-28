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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月28日

路透伦敦10月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              161,050          +1,500
      锡                9,140             +35
      铅              224,550            +150
      锌              708,225          -2,850
      铝            4,436,450         -10,750
      镍              378,864            +642
    铝合金             26,800             -40
    NASAAC             73,780             -40
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品种  库存数据      库存分布               品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅   MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡   MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA   MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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