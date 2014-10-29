台湾经济指标预测--10月29日至11月20日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 10月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/31 -- 经济成长率 第三季 +3.7%* 3.74%(统计值) (概估值 ) * 11月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,206.96亿美元 11/5 0830 消费者物价指 10月 -- +0.72% 数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- +4.7% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +12.7% * 11月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/24 0830 季调失业率 10月 -- 3.90% 11/24 1600 工业生产指数 10月 -- +10.30% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.31% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。