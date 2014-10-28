更新版 1-背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

(新增瑞典央行降息) 一些通胀预期指标降至令人堪忧的低位，金融市场一个月来剧烈震荡。美国联邦储备理事会(美联储/FED) 本周可能会强调其等待相当长时间后再升息的意愿。鉴于美联储周三结束两日会议时，几乎确定会宣布结束大 规模买债计划，因此这样的安慰愈发必要。 日本央行总裁黑田东彦表示，没有预设大规模货币刺激计划的截止期限，这表明，央行实现物价目标的两 年时间框架并不是刚性的。黑田东彦在国会发表讲话时坚持央行的乐观评估，认为2%的通胀目标将在始于2015 年4月的财政年度得以实现，他并称，政策制定者将在2015财年讨论退出刺激计划的策略。 欧洲央行上周根据新的购买计划，投入17.04亿欧元买入担保债券。央行希望通过此举能促进银行向企业 放贷，进而支撑欧元区经济。除了购买担保债券，欧洲央行还向银行业者提供借入四年期贷款的机会，并将在 今年稍晚开始买进资产支持证券(ABS)。同时，央行已把指标利率降至接近于零。 瑞典央行周二将指标利率下调25个基点至创纪录低位的零水准，希望对抗挥之不去的低通胀。央行还维持 了有关利率不会在2016年中以前上调的预估。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 李婷仪 审校 张明钧/高琦)